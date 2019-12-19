Суды по-прежнему игнорируют гарантии амнистии капитала

Пока депутаты и Верховный суд закрывали одну брешь в законе об амнистии капитала, чтобы защитить декларации предпринимателей от силовиков, чиновники пытаются пробить другую.

Как выяснили «Ведомости», воспользоваться декларацией предпринимателя Валерия Израйлита власти хотели не только в его уголовном деле, но и при его банкротстве.

Дело Израйлита получило широкую огласку после использования амнистии капиталов против бизнеса. ФСБ изъяла специальную декларацию бизнесмена в центральном аппарате ФНС. Документы легли в основу новых уголовных дел против Израйлита — о переводе денег за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ).

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с августа требует от Федеральной налоговой службы (ФНС) предоставить поданную предпринимателем спецдекларацию. Изъять ее уже во второй раз просит межрегиональное управление Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Следующее заседание суда назначено на 19 декабря.

Признать Израйлита банкротом потребовал летом 2017 г. Балтинвестбанк, которому предприниматель задолжал 235 млн руб.

В апреле 2018 г. суд поддержал заявление банка, но в дело вмешалось управление Росимущества. Оно попыталось оспорить реструктуризацию долга — в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по обвинению в выводе средств за границу при строительстве порта Усть-Луга, и поскольку он находится под стражей, то не мог расплачиваться по долгам. Если банк получит контроль над имуществом должника, будет нарушен баланс интересов сторон в споре, в котором участвует государство, указывало Росимущество.

При рассмотрении спора в 13-м апелляционном суде Санкт-Петербурга Росимущество попросило истребовать спецдекларацию Израйлита из ФНС, и суд поддержал ходатайство. Но ФНС отказалась выдать документ, сославшись на налоговую тайну. Кассационная инстанция вернула спор на новое рассмотрение, и Росимущество вновь потребовало доступа к декларации. Оно настаивало, что суду нужно определить полный перечень имущества и ценных бумаг Израйлита, чтобы сопоставить его с требованиями кредиторов, указано в материалах дела. Налоговая тайна, которая защищает в том числе декларации, может быть разглашена судьям, которым все госорганы обязаны предоставлять любые документы, говорится в решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Адвокаты Израйлита считают определение неправомерным и ссылаются на гарантии закона об амнистии капитала — спецдекларация защищена налоговой тайной и никто не может получить и использовать ее без согласия декларанта, объясняет он. Позиция ФНС по второму ходатайству в материалах дела не представлена. Если ФНС не исполнит определение суда в срок или по неуважительным причинам, ей грозит штраф, указано в определении суда.

Декларации уже сданы и клиентам остается только с грустью читать новости про амнистию капитала, рассказывает налоговый консультант, оформлявший декларации крупных бизнесменов. Никто не ждал, что суды настолько неадекватно воспримут закон об амнистии, продолжает он. Применение закона продемонстрировало несостоятельность судебной системы, которая не способна следовать духу закона и постоянно требует ручного управления, говорят юристы.