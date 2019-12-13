Депутаты запретили силовикам использовать декларации об амнистии капитала

Данные деклараций, поданных в рамках амнистии капитала, нельзя будет использовать в рамках уголовного процесса.

Такой закон был принят Госдумой сегодня в третьем чтении. Изменения вносят в Уголовно-процессуальный Кодекс.

Проект был внесен всего лишь месяц назад, так что рассмотрение проходило в ускоренном темпе. Связано это с тем, что декларация об амнистии капитала была использована в уголовном деле совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.

Потребовалось вмешательство Верховного суда, указавшего на абсолютный запрет использования таких деклараций и даже самого Владимира Путина. Однако в результате документ так и не был убран из уголовного дела.

Новым законом установлено, что сведения из деклараций по амнистии капитала нельзя будет использовать в качестве доказательства в суде и повода для возбуждения уголовного дела. Эти данные могут быть использованы только по инициативе самого гражданина, который воспользовался амнистией.