Пресс-конференция Путина: зарплаты медиков, рост тарифа ОМС, модель здравоохранения

Сегодня проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. «Клерк» познакомит вас с самыми интересными ответами президента.

Портал Ура.ру задал вопрос про медицину. Он пожаловался на большие очереди к врачам и серьезные разницы в зарплатах у медработников.

Путин считает, что имеющуюся модель здравоохранения лучше не трогать, она развивается. Президент признает, что проблемы есть, но уровень зарплат в медицине все равно выше, чем во многих других других областях.

Один из вариантов действий для увеличения зарплат врачей — поднять тариф ОМС или поменять распределение внутри тарифа ОМС, но там лимита уже нет и денег на что-то кроме зарплат будет слишком мало. Кроме того, можно поднять сам тариф ОМС, но это ляжет грузом на всю экономику и приведет к подорожанию товаров. В итоге увеличение зарплат съест инфляция.

По мнению Путина, надо избавиться от несправедливого разрыва между зарплатами главврачей и рядовых медиков, изменить базовую ставку оклада, создать единый подход к стимулирующим выплатам и не снижать надбавки за ночную работу и работу в праздники. Вместе с ростом экономики надо поднимать и зарплаты в медицине, заключил глава государства.

Впрочем, чуть позже Путин все-таки вернулся к вопросу здравоохранения. На реформу первичного звена выделят 550 миллиардов рублей, напомнил он. Деньги пойдут на приобретение техники и транспорта.