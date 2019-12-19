Конституционный суд высказался против огульного запрета на вычет НДС по покупкам у фирм-банкоротов

Подпункт 15 пункта 2 статьи 146 НК не соответствует Конституции РФ. Такой вывод сделал Конституционный суд.

Напомним, данный пункт гласит, что операции по реализации имущества должников, признанных в соответствии с законодательством РФ несостоятельными (банкротами), не признаются объектом налогообложения по НДС.

Суть спора заключалась в следующем: ООО приобрело у фирмы-банкрота свиней и получило счета-фактуры с выделенной суммой НДС и на основании этих счетов-фактур завило вычет по НДС.

Однако налоговики потребовали убрать вычеты и доплатить налог. Суды двух инстанций пришли к выводу, что в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 НК операции по реализации имущества банкрота не подлежат обложению НДС. У продавца не было оснований выделять в счетах-фактурах сумму НДС, и покупатель был не вправе претендовать на налоговые вычеты.

Между тем буквальное содержание нормы не позволяют с определенностью установить, какие операции налогоплательщика — банкрота исключены из объекта налогообложения: все операции по реализации имущества банкрота, либо только составляющего конкурсную массу.

Это не исключает двойного налогообложения, когда НДС платит и покупатель, и продавец.

Поскольку на практике должники-банкроты выделяют НДС в счетах-фактуры, покупатель рассматривается в этом случае налоговым органом как не имеющий права на получение вычета. И это происходит несмотря на то, что у покупателя есть счет-фактура, по общему правилу дающая право на такой вычет.

Конституционный суд отметил, что Покупатели продукции контрагентов-банкротов ставятся в неясные условия налогообложения. Покупатель фактически платит НДС не только при покупке необходимой ему продукции, но и при реализации своей. При этом он не может ни истребовать НДС как необоснованно выставленный у продавца, ни вернуть его из бюджета.

Таким образом в НК должны быть внесены поправки.

В решении суда говорится: