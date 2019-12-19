Компании не помешало, что контрагент ликвидировался, не заплатив НДС

Компания заказала у контрагента большой объём работ по благоустройству придомовых территорий. Потом к компании пришла инспекция с выездной и обнаружила, что к этому времени контрагент ликвидирован, НДС он не заплатил, часть документов были подписаны после того, как контрагент ликвидировался.

А кроме того, у него не было техники, персонала и т.д., необходимого выполнения работ. Инспекция доначислила по работе с ним больше 17 млн руб НДС. Но суды поддержали компанию. И вот почему: