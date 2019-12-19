Компании не помешало, что контрагент ликвидировался, не заплатив НДС

Компания заказала у контрагента большой объём работ по благоустройству придомовых территорий. Потом к компании пришла инспекция с выездной и обнаружила, что к этому времени контрагент ликвидирован, НДС он не заплатил, часть документов были подписаны после того, как контрагент ликвидировался.
А кроме того, у него не было техники, персонала и т.д., необходимого выполнения работ. Инспекция доначислила по работе с ним больше 17 млн руб НДС. Но суды поддержали компанию. И вот почему:
- результат работы очевиден, инспекция его не оспаривает;
- инспекция заявляет, что у контрагентов не было ресурсов для выполнения работ? Но она не представила расчетов, подтверждающих, что налогоплательщик сам выполнил эти работы. Также инспекция не указала, какие компании, по её мнению, на самом деле выполнили спорные работы;
- руководители и контрагенты были допрошены и однозначно подтвердили факт работ;
- оплата за работы перечислялсь не контрагенту, а третьей организации? Да, об этом попросил контрагент. Это никак не компрометирует работы и контрагента;
- часть документов была составлена после того, как контрагент ликвидировался? Это единичные случаи, которыми, учитывая объём работ, можно пренебречь.