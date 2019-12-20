Как и куда сдавать 6-НДФЛ и 2-НДФЛ после ликвидации обособки

Налоговые агенты — российские организации, имеющие обособленные подразделения, представляют справки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ в отношении работников этих обособленных подразделений в налоговый орган по месту учета таких обособок.

В случае закрытия обособленного подразделения организация — налоговый агент представляет справки по форме 2-НДФЛ и расчеты по форме 6-НДФЛ по закрытому обособленному подразделению в налоговый орган по месту своего учета.

В справках по форме 2-НДФЛ и расчетах по форме 6-НДФЛ в полях «ИНН» и «КПП» указывается ИНН и КПП организации, а в поле «Код по ОКТМО» указывается ОКТМО закрытого обособленного подразделения.

При этом в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)» указывается код «9» «закрытие обособленного подразделения», а по строке «ИНН/КПП реорганизованной организации» указываются ИНН и КПП закрытого обособленного подразделения организации.

В аналогичном порядке осуществляется представление уточненных справок по форме 2-НДФЛ и расчетов по форме 6-НДФЛ по закрытому обособленному подразделению.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/25600@ от 12.12.2019.