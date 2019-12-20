Почему ИП-пенсионеров нельзя освобождать от фиксированных взносов

Все ИП, в том числе должны платить за себя страховые взносы. Об этом сообщает Минфин в письме № 03-15-05/92122 от 27.11.2019.

Страховые взносы на ОПС уплачиваются в целях получения гражданином обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию, а в случае, если гражданин — пенсионер, уплачиваемые страховые взносы влияют на перерасчет получаемой пенсии.

Минфин отметил, что своевременная и полная уплата страховых взносов является необходимым условием реализации в обязательном социальном страховании принципов устойчивости и автономности его финансовой системы, а также принципа солидарности, в частности, в несении бремени установленных законом обязательных расходов на осуществление обязательного социального страхования. Требование своевременной и полной уплаты страховых взносов отражает не только частные, но и определенные принципом солидарности публичные интересы.

Кроме того, отмена обязанности по уплате страховых взносов ИП — пенсионеров может привести к злоупотреблениям по перерегистрации предпринимательской деятельности на таких лиц, что, с одной стороны, негативно отразится на собираемости страховых взносов и сбалансированности бюджетной системы РФ, а с другой стороны, приведет к утрате адресного подхода при предоставлении такой преференции.