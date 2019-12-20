Когда при удержаниях из зарплаты надо применять ККТ

Если часть заработной платы выдается сотруднику товаром, расчета в смысле Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ не возникает и, соответственно, обязанность по применению ККТ отсутствует. Подтверждением оплаты товара для работника может служить расчетный листок, который он должен получить при выплате заработной платы.

Также не образует природы термина «расчеты» в понимании Закона № 54-ФЗ удержание денежных средств из зарплаты сотрудника (в установленных законодательством РФ лимитах) в счет компенсации затрат, понесенных им в связи с трудовой деятельностью.

Вместе с тем погашение сотрудниками задолженности перед организацией за приобретенные товары, работы, услуги в форме удержания организацией из заработной платы сотрудников суммы платежей по обязательству образует природу термина «расчеты» в понимании Закона № 54-ФЗ и, следовательно, требует применения ККТ (письмо ФНС от 14.08.2018 № АС-4-20/15707).

Общий размер удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 %, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, — 50 % от заработной платы, причитающейся работнику.

Такие разъяснения дает замначальника управления оперативного контроля ФНС А.А. Сорокин на страницах журнала «Налоговая политика и практика».