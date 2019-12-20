Банки внедряют новую технологию для борьбы с отмыванием средств

На рынке появилось новое решение для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, объединенное с системами антифрод-мониторинга.

Об этом «Известиям» рассказали в топ-5 компаний по кибербезопасности. Десятки банков уже воспользовались этой технологией.

Технологию для антифрод-систем, которая позволяет выявлять отмывание денег (модуль AML — Anti-Money Loundering) разработали российские компании. В «Лаборатории Касперского» пояснили, что это концептуально новый подход, позволяющий повысить определение случаев отмывания средств, а также увеличить точность и скорость этого процесса. Новая технология помогает снизить количество ошибочно заблокированных счетов, подчеркнули в «Информзащите».

Сейчас кредитные организации для мониторинга подозрительных транзакций в рамках 115 ФЗ проходят три ступени: изучают клиента еще до начала обслуживания, непрерывно отслеживают его активность и регулярно анализируют фактически совершаемые клиентами операции на предмет аномалий. Однако доля ошибок слишком велика. По данным Росфинмониторинга, до 20% клиентов, попавших в черные списки по 115 ФЗ, обратились за процедурой реабилитации. Заявления около половины из них были удовлетворены.

По словам основателя IT-компании XCritical Якова Лившица, многие системы фрод-анализа дают до половины ложных срабатываний, поэтому банки ищут компромисс между соответствием требованиям регулятора и беспрепятственным ведением бизнеса. По словам эксперта, новые системы, объединяющие антифрод- и AML-мониторинг, позволят снизить количество ложных срабатываний системы.