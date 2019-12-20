Основатель «Банки.ру» готов продать свою долю за 10 тыс. рублей

Филипп Ильин-Адаев предложил фонду Russia Partners свой вариант разрешения корпоративного конфликта. Он готов продать 100% своей доли в ООО «Банковские новости» журналистскому коллективу за номинальную стоимость: 10 тысяч рублей, а также уйти с поста гендиректора компании. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, это устранит проблему его аффилированности («Банковские новости» поставляют контент для Банки.ру), которую в Russia Partners рассматривают как основной камень преткновения и причину этого самого конфликта.