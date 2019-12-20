Новые проверки на дорогах: даже с виду трезвых водителей будут проверять на опьянение

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения. МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования, пишут «Известия».

Ведомство разработало проект постановления правительства, который вводит новый признак опьянения. Официально он называется так: показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ.

Инициатива позволит проводить предварительные проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя или бумажного наркотеста для экспресс-анализа слюны. Водители имеют право отказаться от этих исследований без последствий, заявили в пресс-службе МВД. В МВД подчеркнули, что с помощью тестов будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей, «не ограничиваясь только органолептическими методами».

Сегодня сотрудники ГИБДД ориентируются на пять признаков. Это запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке. Сегодня проверка с помощью алкотестера проводится только в присутствии понятых, с обязательной видеосъемкой и заполнением протокола. По ее итогам водителя могут направить на медицинское освидетельствование, отказ от него грозит лишением прав на 1,5–2 года и штрафом 30 тыс. рублей.

Так как новая проверка будет считаться предварительной, протокола и понятых не потребуется, и под нее может подпасть фактически каждый водитель.

По словам экспертов, проблема с выявлением нетрезвых водителей действительно есть, особенно это касается наркоманов. Но важно не допустить массовых безосновательных проверок.