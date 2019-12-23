Как рассчитать отпускные, если последняя зарплата перед отпуском еще не начислена: 2 способа

Часто возникает такая ситуация, когда для расчета отпускных следует учесть зарплату, которая на момент этого расчета еще не известна.

Речь идет об отпуске, начинающемся с первых дней месяца.

Например, сотрудник уходит в отпуск с 02.12.2019г, соответственно выплата отпускных должна быть произведена 28.11.2019.

Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф» разъяснил, как в данном случае произвести расчет.

Выплату отпускных следует осуществить до окончания расчетного периода, исходя из размера среднего заработка, определенного с учетом фактически начисленных в месяце расчета сумм (с учетом того, что отпускные должны быть выплачены за 3 дня до начала отпуска, т.е. за не полностью отработанный месяц).

При этом в следующем месяце (когда работник будет находиться в отпуске) можно будет сделать перерасчет с учетом тех сумм, которые работнику были начислены в последние дни расчетного месяца после выплаты отпускных. Одновременно с выплатой очередной заработной платы работнику, вышедшему из отпуска, будет произведена доплата отпускных.

При этом в данном случае у работодателя не возникает обязанность выплатить денежную компенсацию за задержку выплаты зарплаты.

Работодатель также вправе рассчитать зарплату за еще не отработанные дни, то есть авансом, учитывая последний месяц расчетного периода как полностью отработанный. Однако если после выплаты отпускных работник, например, заболеет перед отпуском или, скажем, ему будет начислена премия, отпускные придется пересчитать.