Клерк.Ру

Сколько часов в день работают бухгалтеры?

Иногда рабочий день бывает ненормированным. Как недавно пояснил Роструд, это не означает, что работать надо по 12 — 16 часов ежедневно.

А сколько часов в день работаете вы?

Приглашаем вас принять участие в опросе.

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