Сколько часов в день работают бухгалтеры?

id558225332 «Какая точка отсечения — надо думать» - что то мне кажется сделают "лишь бы было! Надо делать нео... Малоимущих могут освободить от НДФЛ

Над.К А вы считаете, что люди, работающие в малом бизнесе, должны получать гроши? На что они жить должн... Малоимущих могут освободить от НДФЛ

KARA а МРОТ увеличивается... это ли не увеличение налогов для малого бизнеса, у которых тот минимум со... Малоимущих могут освободить от НДФЛ

Над.К 1-2. Можете. Только декларацию сдавайте в последние дни срока сдачиНо если минимизировать пени, т... Расчет платежей для налога УСН 6%

Александр Фоменко Добрый день! Подскажите, пож-та. ИП УСН 6%. В течение года авансы не платил, налог за год ок. 150... Расчет платежей для налога УСН 6%

Над.К Да все нормально тогда было с формулировкой. Кстати, про какой налог вы пишете? Первая часть НК п... Люди отказываются платить налоги после одного видеоролика

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RURU GURU TAX Мдя! А вы сравните в перспективе, экономика убирает, бизнес умирает - нагрузка на физлиц растёт! ... Глава ФНС рассказал об успехах своего ведомства

vostdnn а ну да - в ноябре оставили ставки без изменения. не успеваю за изменениями следить... Малоимущих могут освободить от НДФЛ

Над.К Для ИП вырастут. А у работодателей они останутся такими же, как и в этом году. Льготных ставок и ... Малоимущих могут освободить от НДФЛ

Кошки Рyлят Если посмотреть в свойствах письма исходное сообщение, можно увидеть с какого адреса было отправл... Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических письмах от имени ведомства

vostdnn если бы доблестная пресса спросила них - что они сделали для народа?отвечу за них - увеличили НД... Малоимущих могут освободить от НДФЛ

Над.К Сейчас не 2000 год. Никто ничего списывать просто так не будет... Люди отказываются платить налоги после одного видеоролика

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vasya60 В начале 2000 вышел налоговый кодекс, в нём было написано (по памяти): налогоплательщиками являют... Люди отказываются платить налоги после одного видеоролика

Мар Кан Смотрел ролик -интересное понимание. Если добровольно платить -то это Налог. А если Недобровольно... Люди отказываются платить налоги после одного видеоролика