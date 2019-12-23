Утверждена форма уведомления для сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ по обособкам

ФНС наконец утвердила форму уведомления о выборе налогового органа для представления отчетности по НДФЛ. Приказ от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622@ опубликован 20 декабря.

С 2020 года организации, у которых обособленные организации расположены на территории одного муниципального округа, могут перечислять НДФЛ и сдавать отчеты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в одну налоговую. Для этого необходимо в ИФНС представить уведомление о выборе налогового органа. Однако формы до сих пор не было.

Следует иметь ввиду, что уведомление о выборе налогового органа не подлежит изменению в течение налогового периода. Уведомления представляются в налоговый орган в случае, если изменилось количество ОП на территории муниципального образования или произошли другие изменения, влияющие на порядок представления сведений налоговым агентом.