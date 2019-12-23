Региональные власти низкими ставками по УСН переманивают налогоплательщиков из других субъектов

В Удмуртии приняли поправки в закон, который устанавливает ставку налога по УСН с объектом «доходы минус расходы» в регионе.

Региональные власти приняли оригинальное решение. Условия для применения льготной ставки установили таким образом, что это будет способствовать миграции в регион компаний из других регионов.

На срок до 31 декабря 2022 года установить пониженные налоговые ставки для организаций и ИП, впервые зарегистрированных на территории региона в 2020 и 2021 годах в связи с переменой места нахождения или места жительства с территорий других регионов на территорию Удмуртии.

Пониженные размеры налоговых ставок будут применяться налогоплательщиками в течение двух налоговых периодов подряд.

По объекту налогообложения «доходы» законопроектом предусмотрена налоговая ставка в размере 1% в первый налоговый период и 3% во второй налоговый период.

По объекту налогообложения «доход минус расход» ставка предусмотрена в размере 5% на два налоговых периода.

В первый год реализации закона ожидается поступление дополнительных налоговых доходов от впервые зарегистрированных на территории региона организаций и ИП в сумме 12,6 млн рублей, во второй год — 33,9 млн. рублей, по итогам третьего года — 84,8 млн. рублей.

Ожидается, что установление привлекательных для налогоплательщиков размеров налоговых ставок простимулирует интерес у предпринимателей, зарегистрированных на территориях других регионов, к принятию решения о перерегистрации на территории Удмуртской Республики.

Это, в свою очередь, будет способствовать созданию новых рабочих мест.

Напомним, в ряде регионов пониженные ставки по УСН установлены для всех налогоплательщиков без дополнительных условий.

Например, в Санкт-Петербурге ставка УСН с объектом «доходы минус расходы» — 7 %, в Ленинградской области — 5 %.