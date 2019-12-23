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Сбербанк отменит банковский роуминг через полгода

Сбербанк начал тестировать отмену так называемого банковского роуминга, предусматривающего взимание комиссии за переводы между клиентами одного банка.

Полная отмена такого роуминга планируется к середине следующего года, сообщает ТАСС со слов Германа Грефа.

«Мы уже тестируем в одном из российских регионов схему, будем тестировать еще другие схемы изменения комиссионных платежей, и я думаю, что к середине года мы внедрим промышленное решение», — сказал Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

Делает это банк не по собственной воле. Закон об отмене банковского роуминга вступит в силу как раз в середине 2020 года. И глава Сбербанка уже пригрозил тем, что повысит другие комиссии, чтобы компенсировать потери.

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