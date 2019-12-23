Бизнесмен за 234 тыс. рублей купил пластиковые шарики вместо черной икры

В Петербурге мошенники обманули директора фирмы, занимающейся продажей морепродуктов.

Гендиректор компании рассказал полицейским, что в сентябре ему позвонил неизвестный и предложил черную икру по привлекательной цене. Мужчины встретились в офисе, куда потенциальный продавец привез образец товара. После они договорились о поставке 13 кг черной икры на 234 тыс. рублей.

Передача товара происходила на улице. Коммерсант отдал продавцу деньги и забрал 26 пластиковых контейнеров, передает «Росбалт». Качество он проверять не стал.

Позже руководитель фирмы попробовал приобретенную икру и обнаружил, что вместо нее во всех 26 контейнерах находятся несъедобные шарики из полимерного материала.

После сделки продавец перестал выходить на связь. Правоохранители проводят проверку по данному факту.