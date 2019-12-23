Минтруд отправил проект закона о новых пенсионных накоплениях на доработку

Минтруд разработал замечания на проект закона Минфина о гарантированном пенсионном плане (ГПП) и вернул документ на доработку, заявил руководитель департамента пенсионного обеспечения Минтруда РФ Игнат Игнатьев.

В конце ноября глава Минтруда Максим Топилин поведал, что ведомство получило законопроект Минфина о гарантированном пенсионном плане и разрабатывает замечания к этому законопроекту. По его словам, у министерства есть замечания «по вопросам обеспечения гарантий, по страхованию ответственности и так далее».

«Мы уже официально давно направили все замечания. Суть в том, что пока еще законопроект недостаточно доработан, его еще нужно дорабатывать - в этом была основа (замечаний). Они должны доработать после наших замечаний и выслать обратно. Но они (Минфин) еще не вернули», — цитирует министра труда ТАСС.

Минфин и ЦБ РФ 29 октября представили новый вид системы накопительной пенсии - гарантированный пенсионный план (ГПП), который позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды.