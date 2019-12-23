С 2020 года новый порядок сдачи РСВ за обособки

C 01.01.2020 организации с обособками обязаны сообщать в ИФНС по «голове» о наделении обособленного подразделения, которому открыт счет в банке, полномочиями (о лишении полномочий) начислять и производить выплаты и вознаграждения в пользу физлиц в течение одного месяца со дня наделения его соответствующими полномочиями (лишения полномочий).

При этом уплата страховых взносов и сдача РСВ производятся организациями по месту их нахождения и по месту нахождения обособленных подразделений, которым открыты счета в банках и которые начисляют и производят выплаты в пользу физлиц.

Ранее письмом от 22.10.2019 № БС-4-11/21648@ ФНС направила в региональные УФНС рекомендации по вопросу представления РСВ (в том числе уточненных) головной организацией за обособленные подразделения, не наделенные полномочиями по начислению выплат в пользу физлиц по месту нахождения организации.

Таким образом, в связи направлением вышеуказанного письма ФНС в территориальные налоговые органы, а также с учетом вступления в силу с 01.01.2020 изменений в части обязательности наличия у обособленного подразделения открытого счета в банке для наделения его полномочиями по начислению выплат в пользу физлиц и, соответственно, для представления обособленным подразделением РСВ, ФНС полагает нецелесообразным дополнительное направление совместного разъяснительного письма по вопросу представления головной организацией РСВ с учетом информации по их обособленным подразделениям за расчетные (отчетные) периоды 2017 — 2019 года.

Такая информация содержится в письме ФНС от 03.12.2019 N БС-4-11/24730@, которое, в свою очередь, направлено для сведения письмом ФСС № 02-09-05/05-03-32443 от 13.12.2019.