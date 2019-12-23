ИП посчитал строительство ремонтом и попал на налоги

ФНС рассмотрела жалобу предпринимателя, которому досчитали налог по УСН по деятельности, которая, как считал ИП, относится к патентной системе налогообложения. Выводы налоговиков в решении по жалобе оказались не в пользу предпринимателя.

У ИП был куплен патент по виду деятельности «ремонт жилья и других построек», однако он заключил договор со строительной организацией на выполнение ремонтных и отделочных работ на объекте — 19-ти этажном жилом доме. Налоговая инспекция при камеральной проверке нулевой декларации по УСН обнаружила платеж от юрлица по этому договору и установила, что дом еще не был сдан в эксплуатацию.

ИФНС заказала строительно-техническую экспертизу, которая признала, что работы относятся к общестроительным и отделочным работам, производимым на стадии строительства многоэтажного монолитно-кирпичного жилого дома.

Жалоба в вышестоящие инстанции не помогла предпринимателю, налог по УСН придется платить. Подробности в решении по жалобе № СА-3-9/9931@.