Сколько самозанятые уже заплатили в бюджет

Самозанятые с начала текущего года заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов с заявленного суммарного дохода в 40,4 миллиарда рублей, рассказал журналистам глава Федеральной налоговой службы ) России Михаил Мишустин.

«Опыт реализации проекта показал востребованность нового специального налогового режима среди самозанятых граждан и в целом его успешность. По состоянию на сегодня — 23 декабря 2019 года в качестве налогоплательщиков НПД зарегистрировано более 330 тысяч человек», -цитирует Мишустина РИА Новости.

ФНС, по его словам, через приложение получила данные о 37,503 миллиона чеков со средней суммой чека 1,078 тысячи рублей. Суммарный доход, заявленный зарегистрированными самозанятыми, составил на эту дату 40,4 миллиарда рублей, а налоговые платежи — 1,06 миллиарда рублей.

При этом суммарная задолженность — то есть разница между начисленными и оплаченными налогами самозанятых — составляет, по словам Мишустина, всего около 100 миллионов рублей.

«Основной целью проекта является легализация самозанятых посредством создания удобного способа уплаты налогов», — подчеркнул глава службы.

Он отметил, что более 67% налогоплательщиков НПД ранее не декларировали доходы от предпринимательской деятельности — то есть, скорее всего, работали «в тени».