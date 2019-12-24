Какой регномер указывать ИП-работодателю в отчетности в ПФР

Пенсионный фонд Санкт-Петербурга рассылает предпринимателям-работодателям письма о неправильном заполнении формы СЗВ-М.

Дело в том, что многие ИП, давно зарегистрированные в ПФР как работодатели, указывают в отчете регистрационный номер работодателя. Такой же номер они указывают в форме СЗВ-СТАЖ.

Пенсионный фонд сообщает, что указывать надо регистрационный номер в ПФР самого ИП. Т.е. тот, который присвоен предпринимателю при его регистрации и указан в ЕГРИП.