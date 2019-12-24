Куда сдавать уведомление о выборе обособки для уплаты НДФЛ

С 2020 года налоговый агент — российская организация, имеющая несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, вправе перечислять удержанные суммы НДФЛ в бюджет по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений, расположенных на территории одного муниципального образования, выбранному налоговым агентом самостоятельно.

По этому же принципу сдаются сведения по форме 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ.

При этом налоговый агент обязан уведомить о выборе налогового органа не позднее 1-го числа налогового периода налоговые органы, в которых он состоит на учете по месту нахождения каждого обособленного подразделения.

При этом уведомление о выборе налогового органа представляется в налоговый орган выбранного обособленного подразделения организации, через которое будут перечисляться исчисленные и удержанные суммы налога на доходы физических лиц, а также представляться справки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ.

Дальнейшее уведомление всех налоговых органов, указанных в поле «Код налогового органа» раздела «Организация и ее обособленные подразделения, расположенные на территории одного муниципального образования:» уведомления о выборе налогового органа, будет осуществляться в автоматическом режиме.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/25885@ от 16.12.2019.

Напомним, Приказом ФНС от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622@ утверждена форма такого уведомления.