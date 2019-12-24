Когда оплата выходных по уходу за детьми-инвалидами не облагается НДФЛ

Согласно пункту 78 статьи 217 НК освобождаются от НДФЛ, в частности, суммы оплаты дополнительных выходных дней, предоставляемых в соответствии со статьей 262 ТК лицам (родителям, опекунам, попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами.

Эта норма вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется в отношении доходов физлиц, полученных ими начиная с налогового периода 2019 года.

Таким образом, положение пункта 78 статьи 217 НК применяется с 1 января 2020 года, уточняет Минфин в письме № 03-04-06/96852 от 11.12.2019.

Вместе с тем следует учитывать, что Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 08.06.2010 № 1798/10 признал, что оплата дополнительных дней отдыха одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами как иная выплата, осуществляемая в соответствии с действующим законодательством, в силу пункта 1 статьи 217 НК не подлежит обложению НДФЛ.

В случае когда письменные разъяснения Минфина не согласуются с решениями, постановлениями, информационными письмами Высшего Арбитражного Суда РФ, налоговые органы начиная со дня размещения в полном объеме указанных актов и писем судов при реализации своих полномочий руководствуются указанными актами и письмами судов.