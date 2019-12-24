Когда самозанятые должны уплатить налог

Самозанятые должны сформировать чек и передать его покупателю (заказчику) в момент расчета наличными денежными средствами и (или) с использованием электронных средств платежа.

При иных формах денежных расчетов в безналичном порядке чек должен быть сформирован и передан покупателю (заказчику) не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты.

ИФНС уведомляет налогоплательщика НПД через мобильное приложение «Мой налог» не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода, с указанием реквизитов, необходимых для уплаты налога.

Уплата налога осуществляется не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, по месту ведения налогоплательщиком НПД деятельности.

С запросом в ФНС обратился самозанятый, зарегистрированный 08.11.2019 и пробивший чеки с помощью партнера ПАО «Сбербанк» от 26.11.2019, от 27.11.2019 и от 29.11.2019.

ФНС в письме № ЕД-2-20/1521@ от 13.12.2019 пояснила, что в данном случае сумму исчисленного налога с учетом налогового вычета необходимо оплатить до 25.01.2020.

Обратившийся в ФНС самозанятый столкнулся с ошибкой в сервисе «Свое дело», который является продуктом Сбербанка.

ФНС пояснила, что в случае некорректной работы сервиса «Свое дело» целесообразно обращаться в Службу технической поддержки и (или) отделения Сбербанка.