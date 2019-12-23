Изменится режим труда некоторых работников

В правительстве утвердили поправки в правила дорожного движения, которые вводят ограничения по нахождению за рулем для водителей автобусов и грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.

Вскоре каждые 4,5 часа водители должны будут останавливаться и отдыхать, а всего в течение суток они могут управлять транспортным средством не более девяти часов, сообщает агентство «Интерфакс».

Поправки уже утверждены постановлением правительства, но номер и дата публикации пока неизвестны.

В постановлении есть и определенные исключения. Так, например, время за рулем может быть увеличено до 10 часов в сутки, однако это допускается не более двух раз в неделю. Помимо этого, водителям может быть предоставлено дополнительное время, чтобы добраться до оборудованной стоянки. Проверять выполнение новых правил будут должностные лица, которым водители обязаны предоставлять доступ к тахографу и карте водителя.

Чиновники рассчитывают, что это уменьшит число аварий на автомобильных дорогах, в том числе по вине водителей, уснувших за рулем.