Компания с многомиллиардными оборотами отсудила у ПФР 500 рублей

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) с ее многомиллиардными оборотами через суд вернула 500 рублей, которые заплатила Верхнепышминскому управлению пенсионного фонда в качестве штрафа. На это дело обратила внимание информационное агентство «Znak».

Как следует из картотеки арбитражных дел, в июне УГМК была оштрафована за правонарушение в сфере пенсионного страхования. По одной из отчетностей за декабрь прошлого года холдинг предоставил сведения на 1034 работника, забыв указать одного специалиста. Ошибка была исправлена в феврале, компания выслала в пенсионный фонд уточненные данные об этом специалисте.

Но несмотря на это, в апреле по итогам проверки управление ПФР оштрафовало УГМК на 500 рублей за допущенную неточность. Штраф был оплачен, но вместе с тем УГМК подала иск в Арбитражный суд Свердловской области, который встал на сторону холдинга, отметив, что ошибочные данные были исправлены и «формальный подход к вопросу привлечения плательщика страховых взносов к ответственности за совершение правонарушения и наложения на него штрафа, является недопустимым».

Пойдет ли ПФР в апелляцию, пока неизвестно.