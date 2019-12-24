Клиентка Сбербанка тщетно бьется за деньги, которые увела однофамилица

«Хочу рассказать максимальному количеству людей про то, как защищены наши данные, счета и карты в Сбербанке», – пишет Екатерина из Королева через сервис Яндекс.Район.

Больше месяца продолжается борьба из-за того, что каким-то непостижимым образом ее зарплатную карту, которая открыта больше 7 лет, в какой-то момент оформили на однофамилицу.

«Я получила доступ через приложение онлайн к её личному кабинету, а некие лица к моим счетам. У меня списали деньги и вывели их на стороннюю карту в другой банк».

Ужас продолжается: перевыпускали карты опять на чужое имя и блокировали их, закрывали обращения с формулировкой, что женщина сама отказалась от предоставления решения. До сих пор не возмещают украденные деньги.

«Но самое страшное – случай не единичный. По крайней мере так же пострадали два человека из Питера и ещё одна из Москвы. И это только про тех, кого знаю. Извинились ли они и постарались компенсировать ущерб – да, мне предложили две книги в подарок и кредит! Что восприняла как издевательство! По возврату средств ответили, что операции были проведены с помощью моих персональных данных. И это звучит потрясающее, так как две недели по номеру 900 называли меня другим отчеством, присылали баланс по чужим картам и говорили, что паспортные данные не совпадают. Сфотографировала все, что можно было и чужое отчество и счета и карты мои на чужого человека с их печатями и через несколько дней те же карты уже на моё имя».

Екатерина утверждает, что на банк больше не надеется, только на юриста и суд.