Яндекс.Деньги посчитали, где больше платят налогов

Яндекс.Деньги провели исследование, как люди платят налоги электронными деньгами и банковскими картами. Учитывались платежи с 1 января по 4 декабря 2019 года и за такой же период годом раньше, говорится в пресс-релизе.

Хотя через интернет можно заплатить любой налог, но в этом году большинство платежей пришлось на имущественный — 57% от всех взносов в пользу ФНС на сайте Яндекс.Денег. За год средний платеж за владение имуществом вырос на 16%, по другим видам налогов — примерно на 11%.

Если смотреть по всей стране, средний платеж физических лиц в пользу ФНС составляет 1415 рублей. На ноябрь приходится 24% от всех налоговых платежей физлиц через Яндекс.Деньги за год и 27% — от общей суммы. Около 6% платежей проходит в первых числах декабря — перед истечением срока уплаты налогов.

Среди налогоплательщиков мужчин больше, чем женщин: 56% против 44%. Годом раньше распределение этих долей было менее равномерным: 68% против 32%.

Дороже всего россиянам обходится владение автомобилями, мотоциклами и другим транспортом. Средний платеж по транспортным налогам вырос за год на 12% и составил 3966 рублей. Больше всего он в Москве (6129 рублей), Санкт-Петербурге (5895 рублей) и Воронеже (4948 рублей). А меньше всего платят владельцы транспорта в Омске (2230 рублей).

Самые небольшие суммы у пользователей уходят на уплату имущественных налогов — средний платеж по стране составляет 760 рублей. При этом за год он увеличился на 16%. Если смотреть по городам, то больше всего в пользу ФНС через Яндекс.Деньги платят жители Москвы (1984 рубля), Санкт-Петербурга (830 рублей) и Казани (735 рублей), а меньше всего — пользователи из Омска (155 рублей).

Средний платеж россиян по земельным налогам вырос за год на 10% — до 827 рублей. Ниже всего он в Омске (271 рубль), а лидируют по этому показателю Казань (1985 рублей), Челябинск (1496 рублей) и Екатеринбург (1023 рубля).

Россияне обычно платят налоги на ведение предпринимательской деятельности каждый квартал, поэтому у них пики платежей приходятся на январь, апрель, июль и октябрь. Если смотреть по всей стране, за год средний платеж бизнесменов в пользу ФНС увеличился на 13% — до 6092 рублей. Но в зависимости от города этот показатель заметно различается. Больше всего он в Воронеже (9843 рубля), Омске (8536 рублей) и Казани (8264 рубля). А самый маленький средний платеж у ИП — в Челябинске. Он составляет 3787 рублей — это в 1,6 раза меньше, чем по России.