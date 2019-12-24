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Как адвокат неудачно реализовал схему обнала

В Сарапуле вынесли приговор адвокату, обвиненному в неправомерном обороте средств платежей. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, удалось установить причастность осужденного к 4 преступным эпизодам.

В 2015 году адвокат изготовил и направил в банковскую организацию 4 поддельных платежных поручения на общую сумму более 958 тыс. рублей. В них он указал, что деньги необходимо перевести в качестве «оплаты по договорам поставки за строительные материалы». Однако фактически между индивидуальным предпринимателем, от имени которого действовал адвокат, и получателями денежных средств никаких договорных отношений не было.

За обналичивание денежных средств злоумышленник получил условный срок, кроме того, ему предстоит выплатить 130 тыс. рублей штрафа. 

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