Купили у банкрота – получите вычет по НДС

Допустим, вы приобретаете товар у организации, признанной банкротом. Она начисляет НДС и выставляет вам счет-фактуру. Вы НДС с этой покупки принимаете к вычету, как и положено. А согласно п.п.15 п.2 статьи 146НК РФ операции по реализации имущества должника, признанного банкротом, не признаются объектом налогообложения.

Налоговики считают, что продавец не должен был начислять НДС, а вы не имели права на вычет. При этом свой-то НДС вы заплатите, когда будете продавать это имущество. Получается двойное налогообложение – и при покупке НДС заплатили, и при продаже, и вычет не получили.

19 декабря 2019 года Конституционный суд посчитал, что в существующей формулировке этот подпункт НК РФ не соответствует Конституции.

Непонятно, какие именно операции банкрота не облагаются НДС: все операции по реализации имущества или только имущества, которое составляет конкурсную массу. Плюс такая формулировка нарушает принцип равенства, потому что создает разные условия для налогоплательщиков только в зависимости от того, оказались ли их поставщики банкротами на этапе исполнения договоров.

КС предписал внести изменения в Налоговый кодекс, а до этого п.п.15 п.2 статьи 146 не применять. А значит, покупатели банкротов имеют право на вычет, но только если не будет установлено, что конкурсный управляющий и покупатель продукции знали, что НДС при имеющемся объеме и структуре долгов организации не мог быть уплачен в бюджет.