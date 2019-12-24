Малоимущих могут освободить от НДФЛ

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что является сторонником отмены НДФЛ для тех, кто получает небольшую зарплату.

При этом она уточнила: «Какая точка отсечения — надо думать».

Валентина Матвиенко отметила, что освобождение малоимущих от уплаты НДФЛ повлечет за собой большие выпадающие доходы, которые государству придется как-то компенсировать.

«Но ход обсуждения правильный», — цитирует ее слова «Российская газета».

Добавим, вопрос освобождения малоимущих от НДФЛ недавно поднял глава ВТБ Андрей Костин в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Эту идею поддерживают в Совете Федерации. Кроме того, есть информация, что и Минфин, в общем-то, не против, видя препятствием для реализации предложения сложности администрирования.

В Федерации профсоюзов считают, что отмена НДФЛ будет положительно воспринята как непосредственно малоимущими гражданами, так и населением в целом. Она приведет к реальному улучшению положения граждан.