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Глава ФНС рассказал об успехах своего ведомства

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин встретился с журналистами на заседании Пресс-клуба ФНС и рассказал об успехах своего ведомства.

По итогам 11 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет РФ поступило 20,4 трлн руб.— рост к сопоставимому периоду прошлого года составил 6%

Рост налоговых поступлений существенно опережает темпы увеличения ВВП: за последние пять лет при росте экономики на 3,2% налоговые сборы в реальном выражении выросли в 1,4 раза ( 36,5%).

В этом году рост поступлений продолжился, несмотря на снижение цен на нефть и введение возвратного акциза на рынке нефтепродуктов. По итогам 11 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет поступило 20,4 трлн руб. (на 1,1 трлн руб., или на 6%, больше, чем за аналогичный период 2018-го). В том числе в федеральный бюджет привлечено налогов на 11,2 трлн руб., рост на 4%.

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Основной вклад в прирост поступлений вносят ненефтегазовые доходы — плюс 11,2% в консолидированный бюджет и плюс 16,8% в федеральный.

Наибольший рост показали наиболее сложные в администрировании налоги — НДС и налог на прибыль, поступления которых за 11 месяцев выросли почти на 1 трлн руб. Налога на прибыль поступило более 4,2 трлн руб. (рост на 11,3%), НДС — 3,6 трлн руб. (на 15,4%), НДФЛ — 3,4 трлн руб. (на 8%).

Мишустин отметил, что в основном на рост поступлений влияют меры по обелению экономики и налоговое администрирование. Удельный вес сомнительных операций, которые полностью контролируются АСК НДС-2, продолжает оставаться на минимальном уровне — 0,52%. Это самый низкий показатель в мире и за время работы АСК НДС.

В числе инновационных инструментов, которые также повлияли на рост налоговых поступлений и создание прозрачной бизнес-среды глава налоговой службы назвал проект по внедрению онлайн-касс и налоговый режим для самозанятых.

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В очередной раз Мишустин рассказал о том, что благодаря реформе ККТ отменены девять кассовых отчетов (какие именно, глава ФНС не рассказывал никогда). И запланирован отказ от деклараций по УСН для части налогоплательщиков с 1 июля 2020 года.

Подробнее об отмене деклараций по УСН в статье Налоговики будут сами считать ваш налог по УСН: подробно о новом проекте.

Михаил Мишустин заявил, что по экспертным оценкам около 800 тыс налогоплательщиков перейдут на новую форму налогового администрирования. Т.е. доверят считать налог по УСН налоговикам.

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