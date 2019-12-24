Следственный комитет изменил обвинение по делу Калви

В окончательной редакции обвинение фигурантов дела Baring Vostok переквалифицировали с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) на равнозначную по своей тяжести крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК), передаёт «Интерфакс».
Сумма ущерба осталась прежней – 2,5 млрд руб. Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви отрицает вину в переквалифицированном обвинении, сообщает ТАСС.
Дело о хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного» возбудили в начале года. В числе первых задержанных оказались Калви, топ-менеджеры Baring Vostok Филипп Дельпаль, Иван Зюзин и Ваган Абгарян, экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.
Следствие посчитало, что Калви убедил акционера «Восточного» принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. в счёт долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд.