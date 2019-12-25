За 2019 год сдается новая декларация по налогу на прибыль

С 1 января 2020 года вводится новая форма декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденная приказом Федеральной налоговой сужбы от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@. Она будет применяться, начиная с отчетности за 2019 год напоминают налоговики Кемеровской области.

Срок представления декларации за 2019 год – не позднее 30 марта 2020 года.

Во вновь утвержденной форме появились новые штрихкоды.

На титульном листе больше нет поля, где указывался код ОКВЭД. Также в новой форме декларации в листе 02 код признака налогоплательщика нужно указывать двумя цифрами, а не одной. Кроме того, появились новые коды: