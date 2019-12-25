ККТ на розничных рынках: что изменится

Назрела необходимость актуализации действующего законодательства в области осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках.

Об этом заявил Минфин, разместив на федеральном портале уведомление о разработке поправок в Федеральный закон «О розничных рынках» и о внесении изменений в Трудовой кодекс.

Минфин отмечает, что необходимо привести в соответствие законодательство в области осуществления деятельности по продаже товаров на розничных рынках положениям законодательства РФ о применении ККТ.

Текс поправок пока не опубликован.

Одновременно сообщается о разработке другого проекта — о поправках в КоАП, которые также касаются применения ККТ на розничных рынках.

Как только тексты проектов будут опубликованы, мы расскажем вам, что задумал Минфин.