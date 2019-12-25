Когда доходы от продажи акций не облагаются НДФЛ

Пунктом 17.2 статьи 217 Кодекса предусмотрено, что не подлежат обложению НДФЛ доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций, указанных в пункте 2 статьи 284.2 НК, при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более 5 лет.

При этом возможность применения пункта 17.2 статьи 217 НК не обусловливается наличием у физического лица статуса налогового резидента РФ.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/97297 от 12.12.2019.