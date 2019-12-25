Где для аптек введут льготную ставку по УСН

Власти Хабаровского края согласились с предпринимателями, предложившими для малых аптек снизить ставку УСН «доходы» до 1% на будущий год.

Это будет «пилотный» режим, при котором микропредприятия аптечного бизнеса смогут наименее болезненно уйти с ЕНВД, и в то же время попробовать наладить учет расходов на тот случай, если в 2021 году для них будет введена специальная ставка УСН «доходы минус расходы» 8%.

Не исключено, что будут оставлены оба варианта, и тогда каждая малая аптека сможет выбрать удобную именно ей ставку УСН.

«Фармацевтические компании уже два месяца активно отстаивают изменение ставок налогов. Тщательно сделанные расчеты помогли доказать правоту бизнеса, надеюсь изменения, поддержанные Правительством края, помогут сохранить аптечные пункты в сельских районах» — прокомментировал региональный бизнес-омбудсмен Олег Герасимов.

Добавим, аналогичного решения добиваются от властей и аптечные бизнесмены Ярославской области.

Сейчас там действуют ставки по УСН 6% для объекта «доходы» и 15% для объекта «доходы минус расходы».

«В таких условиях налоговое бремя для предприятий и ИП, осуществляющих розничную торговлю лекарственными средствами, возрастает во много раз, по отдельным объектам в 30,40, 140 раз, – пишут аптекари, прикладывая к своему обращению расчеты налогов по конкретным аптекам области. – Мы обеспокоены, что не сможем выжить в таких условиях и будем вынуждены закрывать аптеки на территории региона, что приведет к снижению доступности лекарственного обеспечения и увольнению сотрудников. Мы и так понесли большие затраты при подготовке к маркировке: приобретение сканеров и прочей оргтехники, установка более дорогого программного обеспечения, увеличение штата».