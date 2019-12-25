Минфин пересадит чиновников на такси. А чтобы как простые смертные

Идею пока только озвучили, нет ни самого документа, ни даже проекта. Просто министр финансов Антон Силуанов высказался на одной из комиссий, что неплохо бы пересадить чиновников на такси. Конечно, у высоких чиновников машины останутся, предложение касается только тех, кто рангом ниже «руководителей подразделений».

Впрочем, пересадка на такси — это не единственный вариант, отмечает первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, пишет bfm.

«В Думе, кстати говоря, все не так радужно, как кажется. Машины закреплены действительно персонально только за женщинами-депутатами и инвалидами-депутатами. Далее персональные автомобили имеют только председатель комитета, руководитель фракции, спикер и вице-спикер — всё. Но я считаю, что содержать эти машины действительно дорого. Покупка автомобилей, их техническое обслуживание, ремонт, зарплата водителям, администрирование всего этого — это серьезные деньги. Было бы лучше, если бы значительно меньшую часть тех денег, которые идут, — там, наверное, будет 1/10, может быть, и меньше — отдали на руки чиновнику, депутату, министру, не важно. Пусть он этими деньгами распоряжается. Здесь не нужны никакие дополнительные критерии, как массаж кресел, телевизор в салоне, это глупо. Обычные транспортные средства средней комфортности, которыми пользуются все простые смертные».

Пока депутаты относятся к идее очень сдержанно. Однако перевозки госслужащих силами таксопарков и агрегаторов не новинка для российской действительности. Одними из первых, например, стали чиновники Сургута. Три года назад новый мэр оставил служебный автомобиль только у себя, а остальных пересадил на такси и автобусы. Сэкономить получилось около 25 млн рублей в первый же год.

О том, что чиновников пересадят со служебных авто, в этом году говорил губернатор Пермского края Максим Решетников. Об этом же заявлял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. И губернатор Белгородской области Евгений Савченко. А три года назад Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении мощностей служебных машин.

Пока неизвестны ни требования к такси, которые предъявят федеральные ведомства, ни форма отбора агрегаторов и таксопарков. Не подсчитано, сколько бюджетных денег будет сэкономлено. Со всем этим Минфин должен определиться до 27 января 2020 года.