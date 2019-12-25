Что поменяется в УСН

Сегодня на заседании Правительства обсудят два законопроекта, которые касаются УСН.

Речь идет о поправках в главу 26.2 НК, отменяющих декларацию по УСН и поправках, которые меняют пороговые значения слёта с УСН.

Напомним, налогоплательщикам, применяющим УСН с объектом «доходы», дадут право на переход к исчислению налога (авансовых платежей по налогу) налоговым органом путём направления уведомления о таком переходе в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика в электронной форме. При этом налоговая декларация налогоплательщиками не представляется, а сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет, будет исчисляться налоговым органом на основании поступивших в налоговый орган сведений об осуществлённых расчётах, зафиксированных ККТ. По итогам налогового (отчётного) периода налогоплательщику через личный кабинет налогоплательщика направляется уведомление о сумме налога (авансовых платежей по налогу), подлежащего уплате.

Второй законопроект вводит переходный период для потери права на УСН, когда максимальный размер выручки субъекта МСП находится в пределах

от 150 млн до 200 млн рублей и (или) средняя численность работников — от 100 до 130 человек.

При этом ставка налога для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, составит 20 %, а для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы, — 8 %. При этом в случае возврата налогоплательщика к параметрам выручки и средней численности работников, предусмотренных для УСН, он сохраняет право на применение УСН в последующих налоговых периодах.