Как мошенники легко могут увести деньги со счета любой компании

Держать деньги на расчетном счете становится опасно из-за ставшего распространенным узаконенного способа мошенничества.

Суть схемы заключается в следующем: некие люди практически на коленке рисуют трудовой договор с вашей компанией, несут его в суд и требуют издания судебного приказа о взыскании задолженность по зарплате человеку, который в вашей фирме никогда не работал. Стандартная процедура — и вот уже у них на руках вполне легитимный судебный приказ.

Этот документ направляется в банк, где у вас открыт расчетный счет, и банк списывает деньги со счета в адрес мошенников.

Такая история, в частности, приключилась с бизнесменом Федором Скуратовым.

Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбуке:

Через безработного бомжа за бутылку подается иск в Туево-кукуево, к нему прикладывается пара поддельных, сделанных на коленке, трудовых договоров с рандомной подписью, стоит это 10 тысяч рублей, «рагруженный суд» в 1 из 3 случаев выдает приказ, банк его получает и даже зная что это мошенничество, переводит деньги

Компанию атакуют мошенники, закидывая фейковыми решениями трудовой комиссии и многочисленными исками.

Бизнесмен отмечает, что в его случае банки проявили понимание, благодаря чему мошенника не удалось до конца осуществить задуманное.

Так, Модульбанк не стал исполнять мошенническое решение КТС.

Теперь судебный приказ пришел в Сбербанк. Бизнесмен надеется, что и в этом банке пойдут ему на встречу и отнесутся к этому вопросу ответственно.

Будьте осторожны! Схема с судебными приказами — это то, что завтра могут провернуть с вашей компанией, предупреждает бизнесмен.