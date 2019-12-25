Производителей пива и сидра возьмут под контроль

Минфин намерен зафиксировать в федеральном законе возможность контролировать качество пива, сидра, медовухи и пуаэре. Ведомство предлагает прописать это в 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомились «Известия», Минфин отмечает, что в соответствии с положениями закона № 171 госнадзор в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется, в том числе посредством проведения плановых проверок представителей бизнеса.

Однако, как подчеркивают в ведомстве, ряд видов деятельности по производству и обороту такой продукции лицензированию не подлежит. Поэтому у контролирующих органов нет информации о точном количестве и местонахождении лиц, осуществляющих эти виды деятельности.

В то же время оборудование по выпуску этой продукции регистрируется в едином госреестре. «Таким образом, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка располагает информацией о производителях», — отмечается в тексте. В связи с этим Минфин предлагает дополнить статью 23.1 закона № 171 в части проведения плановых проверок в отношении лиц, осуществляющих производство пива, и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Законопроект не предусматривает введение каких-либо дополнительных ограничений, он лишь приводит закон в соответствие с реальной действующей практикой организации государственного контроля, — заявили «Известиям» в пресс-службе Минфина.