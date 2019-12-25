Путин назвал главную задачу правительства

Первостепенной задачей российского правительства должно стать повышение уровня жизни граждан, заявил президент РФ Владимир Путин 25 декабря на встрече с кабинетом министров по итогам 2019 года.

«В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена. Вот это задача номер один», — цитирует Путина ТАСС.

Кроме того, президент призвал сделать все для улучшения структуры и качества экономики, чтобы повысить уровень жизни граждан.

Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно, — сказал он на встрече с правительством по итогам года. — Нужно сделать все для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество«.

Президент напомнил, что именно этому посвящены национальные проекты и национальные цели развития.