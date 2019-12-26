Когда можно не платить НДФЛ, продавая морковку со своего огорода

Согласно пункту 13 статьи 217 НК не подлежат налогообложению доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории РФ, продукции животноводства (как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде), продукции растениеводства (как в натуральном, так и в переработанном виде).

При этом должны соблюдаться следующие условия:

если общая площадь земельного участка (участков), который (которые) находится (одновременно находятся) на праве собственности или ином праве физлиц, не превышает максимального размера, установленного в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 07.07.2003 « 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" (в общем случае – 0,5 га);

если ведение налогоплательщиком ЛПХ на указанных участках осуществляется без привлечения в соответствии с трудовым законодательством наемных работников.

Для освобождения от НДФЛ надо представить документ, выданный соответствующим органом местного самоуправления, правлением садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, подтверждающий, что продаваемая продукция произведена налогоплательщиком на принадлежащем ему или членам его семьи земельном участке, используемом для ведения ЛПХ, дачного строительства, садоводства и огородничества, с указанием сведений о размере общей площади земельного участка.

Таким образом, доходы налогоплательщика, полученные от продажи физлицом продукции растениеводства, выращенной в личных подсобных хозяйствах, освобождаются от НДФЛ на основании пункта 13 статьи 217 НК при соблюдении условий, установленных данной нормой.

Учитывая изложенное, в связи с отсутствием у налогоплательщика налогооблагаемой базы по НДФЛ обязанность данного физлица по регистрации его в качестве ИП не возникает.

Такие разъяснения дает Минфин в письме БС-3-11/10692@ от 17.12.2019.