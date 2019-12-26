Когда можно не платить НДФЛ, продавая морковку со своего огорода

Согласно пункту 13 статьи 217 НК не подлежат налогообложению доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории РФ, продукции животноводства (как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде), продукции растениеводства (как в натуральном, так и в переработанном виде).
При этом должны соблюдаться следующие условия:
- если общая площадь земельного участка (участков), который (которые) находится (одновременно находятся) на праве собственности или ином праве физлиц, не превышает максимального размера, установленного в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 07.07.2003 « 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" (в общем случае – 0,5 га);
- если ведение налогоплательщиком ЛПХ на указанных участках осуществляется без привлечения в соответствии с трудовым законодательством наемных работников.
Таким образом, доходы налогоплательщика, полученные от продажи физлицом продукции растениеводства, выращенной в личных подсобных хозяйствах, освобождаются от НДФЛ на основании пункта 13 статьи 217 НК при соблюдении условий, установленных данной нормой.
Учитывая изложенное, в связи с отсутствием у налогоплательщика налогооблагаемой базы по НДФЛ обязанность данного физлица по регистрации его в качестве ИП не возникает.
Такие разъяснения дает Минфин в письме БС-3-11/10692@ от 17.12.2019.