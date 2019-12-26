Изменился порядок заполнения декларации по НДС

ФНС изменила порядок заполнения декларации по НДС. Приказ от 20 ноября 2019 г. № ММВ-7-3/579@ зарегистрирован в Минюсте и опубликован. Но беспокоиться стоит только бухгалтерам, работающим в авиационных компаниях.

Федеральным законом от 29.09.2019 № 324-ФЗ от НДС освобожден ввоз в РФ авиационных двигателей и гражданских воздушных судов. Поэтому в приложение 2 Порядка заполнения внесены новые коды операций

Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня опубликования и применяется начиная с подачи декларации за I квартал 2020 г.