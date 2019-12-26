Изменился порядок заполнения декларации по НДС

Что-то мне кажется, что нас опять хотят надуть. При таком раскладе сначала бюджет получит доп.дох...
Автор, ждем уточнения первоисточника.....номер дела....
А прогрессивную шкалу ввести не? Ах, ну, да, не, конечно. Кто же себе такое сделает......
Тут, мне видиться еще один интересный момент: НДФЛ - 13% уже много десятилетий не менялся, и т.к....
Я бы поправил: не тюрьмой, а казармой.
А вы считаете, что надо в эту новость весь законопроект переписать? Это же не обзор проекта ;)Мог...
А для кого? В новости об этом не слово, только общие фразы. "налогоплательщикам, применяющим УСН ...
И с пенсионной реформой аналогичная ситуация. Столько расходов добавилось......
Все эти мошенники - часть российской власти. Куда не копни, либо полицаи крышуют, либо фэйсы....
"чтобы полностью избежать колоссальных выпадающих доходов, ставку нужно повысить минимум вдвое" (...
Перевожу холопам: чё-то мало я вам НДС поднял, надо еще добавить ......
самый ужасный вебинар из тех, что мне доводилось посмотреть...
Надо побольше об этом говорить и писать. Внедрять, так сказать, в общественное сознание....
Спасибо за точный комментарий! Перенос срока сдачи НДФЛ на 1 марта привел к тому, что  ...
Ну мы-то пишем ответы на кучу их дурацких запросов ...
тоесть я имел в виду, что профиль бизнеса разный, например наиболее вероятный возд-косм обс -51% ...
совок был тюрьмой народов, скрепная - достойный наследник....
То ли еще будет, Ой-ой-ой! У нас стряслась беда - мошенники атакуют снова....
Они бы лучше устроили перфоманс с публичным сжиганием этого наследия совка.Теоретически трудовая ...
Ага! Интуиция сто летнего ветерана жизни на земле - рулит....
А я понял, что им проще для простых поднять ставку, да вычет больше сделать на копейки, чем регре...
Блин, я подумала что про просто автомобильные номера :)
А если мошенник прописался непонятно каким образом,в квитанциях его нет,в справке о составе семьи...
Думаю, что если кто то считает, что 12,4% закрытых ООО => дробление бизнеса => 2% открытых...
Так и не пойму, писать ли заявление на усн, если я на енвд с верхней немеховой одеждой и блузками...
После оплаты имущественных налогов не осталось ни на самолет, ни на сюрпризы:)...
Точно с 1 января. Потому что эта дата начала действия нововведения )...
Если опрос проходил в рамках Садового кольца, то я могу понять его результаты... В более отдаленн...
Сегодня знакомая инспектор жаловалась, что "ходят по инету разные ролики, а нам приходится писать...
> Так, с 1 января 2020 г. новый срок сдачи годовых расчетов 6-НДФЛ и справ...
Как удобно, ВСЕ отзывы видны только модератору, а мы для вас самые хвалебные переписали своими сл...
А мне только вчера пришла рассылка с этим письмом и предложением. Я могу оплатить сегодня и получ...
То-есть тот, кто получает "белую" зарплату будет теперь платить дополнительные 3% тем, кто получа...
очень жаль что не видно всей картинки всем пользователям.. @msneg основные это хорошие я так пони...