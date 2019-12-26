В чеке ККТ должно быть подробное наименование товара

Как правильно указывать наименования товарных позиций в кассовом чеке, разъяснил начальник организационно-методологического отдела управления оперативного контроля ФНС Алексей Батарин в декабрьском номере журнала «Налоговая политика и практика».

Наименование товара должно быть таким, чтобы его можно было легко и быстро идентифицировать. Например, нельзя просто указать «Хлеб», необходимо привести более подробное наименование — «Хлеб Дарницкий». Также недопустимо указывать товарную позицию с кратким наименованием «Товар».

Пользователям различных учетных систем проще: программное обеспечение онлайн-кассы отражает названия товаров так, как они значатся в учетной системе. Там они, как правило, достаточно подробные. Некоторые даже печатают в кассовом чеке количество калорий и дают разбивку на белки, жиры и углеводы. Также допустимо использовать артикулы: например, «Рубашка мужская белая, артикул 123456».

Напомним, что в кассовом чеке должны быть указаны наименования товаров, работ или услуг, если объем и список последних можно определить в момент оплаты. Также он должен содержать название платежа, выплаты, их количество, цену в рублях за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с указанием ставки НДС. Указанную ставку не отражают те, кто не являются плательщиками данного налога или освобождены от исполнения обязанностей плательщика НДС. Также эта ставка не отражается при осуществлении расчетов за товары, работы, услуги, освобожденные от НДС.

Исключение — ИП на ПСН, УСН, ЕСХН, ЕНВД, кроме тех, кто реализует подакцизную продукцию. Для них указание наименования товаров и их количество в кассовых чеках до 1 февраля 2021 года необязательно.