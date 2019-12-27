Сколько фиксированных взносов платить предпринимателю, если он еще и оценщик

Платить фиксированные взносы должны ИП, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

Указанные плательщики страховых взносов уплачивают страховые взносы в порядке, установленном статьей 430 НК.

Минфин в письме № 03-15-05/94107 от 04.12.2019 пояснил, что в случае если физлицо осуществляет не только предпринимательскую деятельность, но и иную (например, деятельность частнопрактикующего оценщика), то такой плательщик уплачивает фиксированные взносы в обычном размере (за 2019 год в сумме 29 354 руб. на ОПС и 6 884 руб. на ОМС), независимо от количества видов осуществляемой деятельности (предпринимательской деятельности и деятельности частнопрактикующего оценщика).

Кроме того, такой ИП — «многостаночник» платит 1,0 % с суммы совокупного дохода от всех видов осуществляемой деятельности, превышающей 300 000 руб. за расчетный период.

Напомним, ранее Минфин придерживался другой позиции и требовал с ИП — оценщиков, арбитражных управляющих, патентных поверенных двойные взносы.

Ситуация изменилась в этом году. Минфин и ФНС наконец-то поменяли свой взгляд на этот вопрос. Подробно мы рассказывали об этом в материале «Наконец-то! ФНС перестанет требовать с ИП двойные взносы».