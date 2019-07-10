Наконец-то! ФНС перестанет требовать с ИП двойные взносы

С точки зрения психиатрии раздвоение личности является патологией. А вот ФНС и Минфин считали это нормальным явлением и требовали с ИП двойные взносы.

Речь идет о тех предпринимателях, которые одновременно являются, например, арбитражными управляющими, медиаторами или патентными поверенными.

Взносы — теория

В пункте 1 статьи 419 НК перечислены плательщики страховых взносов. В этой статье есть два подпункта. На основании пп. 1 плательщиками взносов признаются организации, ИП и физлица, которые являются работодателями. Но сейчас речь не о них.

Нас интересуют другие плательщики, которые перечислены в пп.2 п.1 ст. 419 НК и платят взносы сами за себя:

ИП;

адвокаты;

медиаторы;

нотариусы, занимающиеся частной практикой;

арбитражные управляющие;

оценщики;

патентные поверенные;

иные лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

При этом пунктом 2 статьи 419 НК предусмотрено, что, если плательщик относится одновременно к нескольким категориям, указанным в пункте 1 данной статьи, он исчисляет и уплачивает страховые взносы

Основываясь на этой норме, налоговики много лет требовали двойные взносы с ИП, которые одновременно являются, например, арбитражными управляющими.

1 = 2

За несколько лет ФНС и Минфин выпустили массу разъясняющих писем, из которых следовало — платить взносы таким деятельным ИП-«многостаночникам» надо в двойном размере. Как говорится, назвался груздем — полезай в кузов.

Так, в письме Минфина от 01.10.2018 № 03-15-05/70298 сообщается, что если физлицо одновременно осуществляет предпринимательскую деятельность и деятельность арбитражного управляющего, то уплачивает страховые взносы по каждому основанию — как ИП и как арбитражный управляющий. Два раза надо платить фиксированные платежи и два раза по 1%, если доход от каждого такого вида деятельности превысит 300 тысяч рублей.

В письме ФНС № БС-3-11/1183@ от 15.02.2019 также сделан аналогичный вывод в отношении ИП, который одновременно является арбитражным управляющим.

В письме № БС-3-11/3092@ от 05.04.2019 подобную участь ФНС предписывает и патентным поверенным.

Споры

Безусловно вышеназванные налогоплательщики были не согласны с подобной позицией налоговиков.

Кем бы ни был ИП — медиатором, патентным поверенным, наемным работником, мужем, отцом, сыном, сватом, братом, — он прежде всего остается человеком, отдельно взятой личностью, уникальной и неповторимой.

Предприниматели отстаивали свою позицию в суде. Например, Арбитражный суд Северо-западного округа в Постановлении от 04.04.2016 № Ф07-1264/2016 по делу № А56-33700/2015 заявил, что ИП-арбитражный управляющий должен платить фиксированные взносы один раз.

Однако это решение базировалось еще на старом законе 212-ФЗ, действовавшим до 1 января 2017 года, и, по мнению ФНС, при исчислении страховых взносов в соответствии с главой 34 НК применению не подлежит.

В 2018 году оценщик-ИП, которому начислили двойные взносы, пожаловался на местных налоговиков в Центральный аппарат ФНС. Однако и там спор он проиграл.

В решении № КЧ-4-9/14909@ от 01.08.2018 говорится, что ИП, который еще и оценщик, должен платить взносы два раза.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер», который ведет блог на нашем сайте, также рассказывал об аналогичной истории с патентным поверенным, которого им удалось защитить.

Для ИП составили возражения и отстояли однократную уплату страховых взносов, взяв за основу решение Арбитражного суда Воронежской области по делу № А14-10239/2016 с аргументами Конституционного суда о сути пенсионных прав и трудовой пенсии предпринимателя.

1 = 1

Между тем недавно вышло новое письмо ФНС № БС-4-11/12211 от 24.06.2019 , выводы которого были согласованы с Минфином.

Это письмо диаметрально противоположно всем предыдущим разъяснениям фискалов.

В документе уточняется, что если физлицо относится к одной категории, поименованной в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 НК (не работодатели), но осуществляет не только предпринимательскую деятельность, но и иную установленную законодательством РФ деятельность, не являющуюся предпринимательской (например, медиатора, оценщика), то такой плательщик уплачивает страховые взносы в порядке, установленном для данной категории статьей 430 НК.

Таким образом, за расчетный период такой плательщик как единый субъект правоотношений, независимо от постановки его на учет в налоговом органе по одному или более основаниям, однократно уплачивает фиксированные платежи по страховым взносам.

Соответственно, независимо от количества видов осуществляемой деятельности, плательщик страховых взносов доплачивает страховой взнос на свое пенсионное страхование 1,0 % с суммы совокупного дохода, превышающей 300 000 рублей за расчетный период (но не более максимального размера).