Деньги опасны, они вызывают грипп и другие болячки

В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через деньги, которые являются рассадником инфекции. На сайте ведомства сегодня вышел материал о мифах и фактах гриппа.

Чиновники предупреждают, что опасна зарплата, полученная наличными, а также снятая с карты через банкомат. Нам предлагают подумать над тем, чтобы стирать деньги при 200 градусах в специальной стиральной машине.

Самые грязные купюры – пятидесятирублевые банкноты. Исследование, проведенное десять лет назад «Гознака» и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, выявило на них 34 вида патогенных микроорганизмов, вызывающих туберкулез, пневмонию, менингит и много других неприятных болезней.