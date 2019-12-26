Реформа НДФЛ: ставку поднимут, но освободят от налога бедных?

Ради поддержки малоимущих, власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше. Идея — продемонстрировать борьбу за социальную справедливость.

О том, что обсуждения идут у руководителя администрации президента Антона Вайно, рассказали «Ведомостям» чиновники. Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений». Представители премьер-министра Дмитрия Медведева и Минэкономразвития отказались от комментариев, а их коллега из Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».

Регионам, в бюджеты которых зачисляется НДФЛ, реформа обойдется в 1–1,5 трлн руб., говорят два федеральных чиновника. Речь может идти не просто об отмене НДФЛ для малоимущих (с доходами около 10 000 руб.), а о введении вычета в 1,5 прожиточного минимума для всех, объясняет один из чиновников, при этом ставка НДФЛ может вырасти до 16%, что компенсирует часть потерь. Чтобы полностью избежать колоссальных выпадающих доходов, ставку нужно повысить минимум вдвое, указывает другой чиновник.

Отмена НДФЛ для малоимущих может коснуться 12,7% всего населения — доход ниже прожиточного минимума во II квартале получали 18,6 млн россиян, свидетельствуют данные Росстата. А минимальную зарплату (МРОТ, чуть более 11 000 руб.) получают до 5 млн человек. С регионами идею еще подробно не обсуждали, рассказали «Ведомостям» три губернатора.

Идея не поможет решить проблему бедности, считают экономисты. Чтобы сгладить неравенство населения, нужно переложить налог на людей с доходами втрое выше среднего и одновременно освободить малообеспеченных от НДФЛ, оценивали эксперты Экономической экспертной группы, изучив в 2017 г. возможности реформы.

Есть мнение, что вычет будет способствовать уходу зарплат в тень — чтобы получить вычет их будут занижать и часть платить в конвертах.

Властям не стоит рассчитывать, что вычет из НДФЛ снизит недовольство ими, в том числе из-за пенсионной реформы, и поднимет рейтинги, предупреждает политолог Алексей Макаркин. Многие среди самых бедных не голосуют, так как не ждут никаких изменений, объясняет он, а если дать льготу только беднейшим, то люди с несколько более высокими зарплатами будут возмущаться, что не получили такой же вычет.